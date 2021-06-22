Пожежа у будинку в Білогородці вилилася в кримінальну історію! Версії щодо вибуху газу або невідомого пристрою - не підтвердилися. Бо вогонь був спробою... приховати злочин! У поліції кажуть: сорокарічний чоловік, моряк далекого плавання убив чоловіка, потім вирізав у нього серце та підпалив квартиру. Злочинця затримали.

Про вибуховий поворот білогородської історії і про те, що буде з постраждалими сім'ями - далі.

Хоча б би зайти в квартиру, подивитись взагалі, що там робиться.

Альтанка в дворі - єдиний дах над головою, що залишився у мешканців цього будинку. Від самого ранку вони чекають, коли їм дозволять зайти до своїх квартир. Хоча б до тих, що вціліли.

Мзія, мешканка будинку:

Люди в шоці, тому що різні люди, є жінка, яка взагалі вагітна. І куди везти дитину. Це дуже страшно. Тому що так другий поверх нічого більш менш, але ж 5 поверх взагалі страшно дивиться, і людям десь треба жити, у всіх діти.

П'ятий поверх вигорів вщент, також не вціліла більшість квартир на 3 і 4, помешкання нижче - затоплені. На цю ніч люди знайшли прихисток у рідних, друзів та небайдужих односельчан. 4 родини уже розселили, ще для 14 сімей в сільраді шукають тимчасове житло. Обіцяють людям і компенсації. Щоправда, суми поки не називають.

Арарат Манасар'ян, завідуючий господарством Білогородської сільської ради:

Люди получат свою первую компенсацию по программе "Турбота". Завтра в 10 часов собирается по этому вопросу выконком, на котором примется решение о выплате.

Микола Ляшенко, голова Бучанської райдержадміністрації:

Документи збираються - це по встановленню матеріальної безпосередньо мешканцям - це телевізори, умовно, холодильники, речі. Після комплексної будівельної експертизи будемо чітко розуміти цифру, яка потрібна для поновлення будівлі, і друге, саме головне - чи взагалі вона підлягає капітальному ремонту.

У лікарні поки залишається 12-річний хлопчик.

Катерина Савінова, генеральна директорка Боярської обласної дитячої лікарні:

Дитина була доставлена в стані емоційного шоку. І була клініка - отруєння продуктами згорання. Дитина отримувала кисень і була проведена дезинтексаційна інфузивна терапія. На сьогоднішній день стан дитини з явною позитивною динамікою.

Чому спалахнула пожежа - версії відучора лунали дві. Та сьогодні надвечір у поліції зробили шокуючу заяву. Це не витік газу і не вибуховий пристрій. Причина масштабної пожежі в Білогородці - спроба приховати жорстокий злочин. Зловмисник убив чоловіка, який мешкав на третьому поверсі, а потім підпалив помешкання.

Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області:

Встановлено, що він помер не від наслідків пожежі, а внаслідок нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень. А саме у нього перерізане горло, є три удари в груди ножем, є вирізане серце і частина легенів.

Підозрюваний уже затриманий. Ним виявився 43-річний моряк, який жив неподалік цього будинку сам, його сім'я в Севастополі. Нині він у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями умисне вбивство та знищення майна.

Злочинцю загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.