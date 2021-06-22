Коронавірусні паспорти: у ПАРЄ занепокоєні порушенням прав людини - Юлія Льовочкіна [ Редактировать ]
Коронавірусні паспорти, свобода преси та право людей "знати" - ці та інші питання обговорювали сьогодні у Страсбурзі на сесії ПАРЄ.
Депутати асамблеї побоюються, що ковідні перепустки можуть призвезти до порушення прав людини. Зачіпає основні свободи і факт тиску на медіа.
Цю сесію у ПАРЄ називають "гібридною", бо приїхали до Страсбурга лише частина депутатів, інші - виступають з дому через відеозв'язок. У ложі для преси теж практично порожньо. Без вакцинації журналістам з-поза меж ЄС дістатися до Франції практично неможливо.
Вирішити проблему і відкрити кордони мали б цифрові паспорти вакцинації. Їх запуск у ЄС та Україні запланований з 1 липня. Та в ПАРЄ закликали бути обережними, аби використання таких перепусток не призвело до порушення прав людини.
Юлія Льовочкіна, член української делегації у ПАРЄ від партії "Опозиційна платформа - За життя":
Докладчик ставит вопрос следующим образом: нет научных фактов - это не доказано, что вакцинация приводит к нераспространению пандемии. Поэтому возможна ситуация, когда при наличии этого пропуска вакцинированный гражданин той или иной страны сможет посещать общественные заведения, ходить на концерты, в театр, публичные места, то есть невакцинированный не сможет - и это будет фактом дискриминации.
Доповідачем з питання ковідних перепусток став український депутат від "Слуги Народу" Юрій Камельчук. Раніше, до речі, він називав коронавірус вигадкою. Тепер наполягає - треба зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії та правами людини, а ще - можливостями бізнесу.
Юрій Камельчук, доповідач з питання ковідних перепусток, депутат від "Слуги народу":
Використання паспортів імунізації не допоможе урядам вирішити проблему, яка, крім усього іншого, має серйозну етичну сторону. Для вирішення цієї дилеми необхідна надійна система експлуатаційного тестування, яка виключає будь-які помилки, а також має однакові правила для всіх країн.
Ще однією важливою темою дня стала свобода медіа. Цього разу депутати обговорили це питання з точки зору права громадян на отримання інформації. Обговорили і ситуацію в Україні.
Юлія Льовочкіна, член української делегації в ПАРЄ від партії "Опозиційна платформа - За життя":
Для того, чтобы информация была полной она должна быть разнообразной, а если власть принимает решение закрыть три телеканала - то это не только удар по оппозиции, по нашим правам, как оппозиционных политиков - высказывать свое мнение и так далее. Это удар по каждому гражданину Украины - потому что все граждане Украины не получают полную информацию, не получают другой точки зрения.
Доповідач з питання свободи преси австрієць Стефан Шеннак планує восени відвідати Україну. Його турбує повільне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. І ситуація зі свободою медіа загалом.
Стефан Шеннак, доповідач ПАРЄ з питань свободи преси:
Мені відомо, що в Україні чиниться чимало націоналістичного тиску, а також насилля щодо журналістів - перелік проблем чималий, він стосується різних сфер на різних рівнях. На мою думку, певним радикальним групам необхідно сказати - час зупинитись. Це демократична країна і безпека журналістів надзвичайно важлива в усіх демократичних країнах
Говоритимуть в ПАРЄ про українців і в середу. На вечір заплановані дебати щодо прав кримських татар в окупованому Криму. Резолюцію з цього питання готували 2 роки і тепер нарешті мають її розглянути.
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