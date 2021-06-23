Курортний сезон на Азовському узбережжі стартує із великим запізненням. Туристів налякали зливи. Хоча - марно, кажуть у Бердянську. Море тепле, а дощів тут майже не бачили.

Скільки коштує відпочинок, та що пропонує серце Азова - проінспектував Сергій Бордюжа.

Ой, Господи, чтобы не было медуз. Чтобы было больше людей отдыхающих у нас. Чтобы город заработал денежек хороших.

Бердянськ в очікуванні. Ще день-два і цією новісінькою автомагістраллю помчать тисячі "колорадів" - саме так місцеві колись називали відпочивальників.

Валерій Баранов, міський голова Бердянська:

Потому что они - как колорадские жуки, приезжали и все съедали. Но их ждали, потому что они же деньги везли.

На згадку про так званих "коло радів", ось ця композиція. Непід'ємні кам'яні брили у вигляді валіз. Тепер, жартують місцеві, такі везуть з Бердянська - повні азовської риби.

С чего начнем? Таранка - от 10 гривен, до 50. Бычок - от 30 до 200 за десяток.

Азовського бичка тут ще називають "годувальником", якого також увічнили в бронзі. Та його в морі дедалі менше, - кажуть продавці. Тому й дорожчає.

Валерій Баранов, міський голова Бердянська:

У нас камбалы стало немеряное количество. На рынке от 50 гривен за килограмм, и до 120. И у нас, зайдите в любой подъезд, - все жарят камбалу. Слышно по запаху. Весь Бердянск отъелся камбалой. Но это же камбала, есть и бычок, вот в чем проблема.

А ось з житлом проблем немає - зняти кімнату можна від 200 до 800 гривень з людини на добу. Ось у таких, гостьових будинках. Пані Галина каже, для багатьох місцевих це - сімейний бізнес. То ж туристів на порозі зустрічають особисто. І запевняють - "три шкури" не деруть.

Галина, власниця гостьового будинку:

Ну, как заманиваю? Сижу, чтобы люди не проходили мимо. Видят, таблички, приглашаем на отдых. Ну, конечно, немножко поднимаем, потому что повышенные тарифы - свет, газ, вода.

Більш вибагливі та з тугим гаманцем їдуть на Косу - там і море чистіше, і пляжі ширші, і контроль за відпочинком в умовах пандемії кращий.

Олександр Шевченко, директор готельного комплексу:

Мы проводим температурный скриниг всех гостей, которые приходят. На территории отеля находятся дезинфекторы. У персонала - маски. То есть мы карантинные нормы стараемся соблюдать в полной мере.

А ще Бердянськ це - лікувальні грязі та мінеральні води.

Рауза Галімова, головний лікар санаторію:

Практически в каждом санатории есть бювет и бювет минеральной воды, по типу "Миргородской". И она оказывает влияние на желудочно-кишечный тракт. И особенно сейчас, когда наши пациенты приезжают к нам, на реабилитацию постковидных пневмоний.

І хоча повноцінний старт курортного сезону зіпсувала погода, тут впевнені - надолужать згаяне.

У нас продолжается набор команды на пиратский корабль. Время прогулки 30 минут!

Олександр, працівник індустрії розваг:

У нас есть такой парадокс, что местные не приходят на море, потому что они зарабатывают деньги на зиму.

Туристів у Бердянську чекатимуть до кінця вересня. Переконують: море ще буде теплим.