Єгиптяни зібрали морський автомобіль [ Редактировать ]
Аква-автомобіль змайстрували троє єгипетських винахідників із міста Александрія. За принципом транспорт схожий на водний мотоцикл, утім ззовні, як справжній автомобіль.
Машину майже неможливо перевернути, тож ганяти на ній можна навіть попри хвилі. Морське авто розвиває швидкість до сімдесяти кілометрів на годину. Вбудовані - магнітола, монітор для перегляду відео та GPS-навігатор.
Карім Амін, винахідник "водного автомобіля":
Коли ми виклали відео нашого першого авто в мережу - посипалися замовлення. Сподіваюся, ми зможемо продавати його і закордоном. Зараз у нас є кілька різних модифікацій першої моделі. Також ми плануємо створити автомобіль-амфібію, який зможе їздити не лише водою, а й суходолом.
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