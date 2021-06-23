Аква-автомобіль змайстрували троє єгипетських винахідників із міста Александрія. За принципом транспорт схожий на водний мотоцикл, утім ззовні, як справжній автомобіль.

Машину майже неможливо перевернути, тож ганяти на ній можна навіть попри хвилі. Морське авто розвиває швидкість до сімдесяти кілометрів на годину. Вбудовані - магнітола, монітор для перегляду відео та GPS-навігатор.

Карім Амін, винахідник "водного автомобіля":