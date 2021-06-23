У Китаї монах рятує безпритульних собак. Побудував для чотирилапих притулок, лікує їх і знаходить нових господарів. Нині під його опікою майже вісім тисяч тварин. З якими труднощами стикається і про що мріє шляхетний вірянин - далі в сюжеті.

Дзвінкий гавкіт - замість пошуків дзену. Чжі Сян монах у буддистському монастирі поблизу Шанхая. Майже 30 років життя він присвятив порятунку безпритульних собак.

Чжі Сян, монах у храмі Баоень:

Собаки опиняються на вулиці не з провини людей, які не люблять тварин. Уряд теж ні до чого. Причина у тих, хто нібито обожнює песиків, а потім не хоче за ними належно доглядати. Люди заводять домашніх улюбленців, не стерилізують їх, а коли гратися набридне - виставляють за двері.

У Китаї нічийні собаки й коти - масштабна проблема. У 2019 в країні налічувалося 50 мільйонів безпритульних тварин, і щороку це число подвоюється. У Шанхаї міські служби відловлюють бродячих чотирилапих і тримають в нелюдських умовах у тимчасових притулках, аби потім приспати. Чимало таких тварин встигають врятувати Чжі Сян і його помічники. Монах - не ветеринар за освітою, але власноруч робить щасливчикам необхідні щеплення та підліковує їх.

Чжі Сян, монах у храмі Баоень:

Загалом у нас десь сім з половиною тисяч собак. Забрали з вулиць ми більше, але не всіх вдалося виходити. Витрати, на жаль, немалі. Щороку на притулок потрібно близько 12 мільйонів юаней, це майже два мільйони доларів.

Аби нагодувати всю зграю щомісяця треба 60 тонн собачого корму. Частину грошей на притулок монаху дають батьки, але здебільшого жертвують благодійники. Три роки тому волонтери почали допомагати Чжі знаходити чотирилапим вихованцям господарів за кордоном - у США і Європі. З кожним монах прощається, не стримуючи сліз.

Чжі Сян, монах у храмі Баоень:

Вірю, що з новими господарями песикам живеться краще. Тож, усе це недарма. Але, звичайно, сумую за ними. Я мрію, що коли матиму вільний час - поїду в гості до своїх вихованців, відвідаю кожного і сфотографуюся з ними.

Зв'язок зі своїми хвостатими друзями та їхніми новими власниками Чжі Сян поки що підтримує онлайн. Переймається долею кожного, а всі відео і фото ретельно зберігає у телефоні. Каже - на згадку, аби було, чим потішити себе у старості.