Toyota представила домашнего робота для помощи по хозяйству (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Научно-исследовательский институт Toyota
Инженеры из Научно-исследовательского института Toyota (TRI) создали нового робота, который может выполнять разнообразные задачи по дому. Японцы пишут о своем последнем изобретении как о "новой технической вехе в робототехнике".
Новый робот может адекватно действовать в ситуациях, которые ставят в тупик более старые модели. Например, распознавать отражающие и прозрачные поверхности и взаимодействовать с ними.
Большинство современных роботов запрограммированы так, чтобы реагировать на объекты и обстановку перед ними без учета контекста ситуации. Их легко сбить с толку стеклянным столом, блестящим тостером или прозрачной чашкой.
Чтобы преодолеть этот недостаток, робототехники TRI разработали новый метод обучения машины с помощью "программируемых данных" - синтетических данных для воссоздания и извлечения уроков из прошлых ошибок.
Робот от Toyota не только воспринимает трехмерную геометрию пространства и ориентируется в нем, но и делает обобщения в различных сценариях, выбирая самое оптимальное действие.
Например, робот может убрать прозрачный стакан со стола или протереть стол. Также он свободно взаимодействует с нетвердыми предметами, например мягкими игрушками.
Все свои действия робот может фиксировать на видео.
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