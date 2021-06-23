Инженеры из Научно-исследовательского института Toyota (TRI) создали нового робота, который может выполнять разнообразные задачи по дому. Японцы пишут о своем последнем изобретении как о "новой технической вехе в робототехнике".

Новый робот может адекватно действовать в ситуациях, которые ставят в тупик более старые модели. Например, распознавать отражающие и прозрачные поверхности и взаимодействовать с ними.

Большинство современных роботов запрограммированы так, чтобы реагировать на объекты и обстановку перед ними без учета контекста ситуации. Их легко сбить с толку стеклянным столом, блестящим тостером или прозрачной чашкой.

Чтобы преодолеть этот недостаток, робототехники TRI разработали новый метод обучения машины с помощью "программируемых данных" - синтетических данных для воссоздания и извлечения уроков из прошлых ошибок.

Робот от Toyota не только воспринимает трехмерную геометрию пространства и ориентируется в нем, но и делает обобщения в различных сценариях, выбирая самое оптимальное действие.

Например, робот может убрать прозрачный стакан со стола или протереть стол. Также он свободно взаимодействует с нетвердыми предметами, например мягкими игрушками.

Все свои действия робот может фиксировать на видео.

Ранее "Подробности" сообщали, что "робопес" от Boston Dynamics замерил радиацию в Чернобыльской зоне отчуждения.