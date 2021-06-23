Пандемія коронавірусу: нові мутації, нові загрози

Штам "Дельта", який вчені назвали домінантним, - мутував!

Чим небезпечний "Дельта Плюс", та хто і коли зможе отримати ковід-паспорт?

Небезпечний "Дельта Плюс", це один з нових штамів COVID-19, шириться світом. Вчені вважають, що він заразніший та стійкіший до вакцин. Про це, та коли в нас почнуть видавати ковід-паспорти, - дивіться сьогодні у ток-шоу Акцент на НТН о 23:00.