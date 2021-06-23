Ток-шоу "Акцент", Анонс за 23 червня 2021 року 18:00 [ Редактировать ]
Пандемія коронавірусу: нові мутації, нові загрози
Штам "Дельта", який вчені назвали домінантним, - мутував!
Чим небезпечний "Дельта Плюс", та хто і коли зможе отримати ковід-паспорт?
Небезпечний "Дельта Плюс", це один з нових штамів COVID-19, шириться світом. Вчені вважають, що він заразніший та стійкіший до вакцин. Про це, та коли в нас почнуть видавати ковід-паспорти, - дивіться сьогодні у ток-шоу Акцент на НТН о 23:00.
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