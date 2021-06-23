"Дельта" штамм к концу августа в Европе составит 90% всех случаев COVID [ Редактировать ]
"Дельта" штамм коронавируса является более трансмиссивен, чем другие циркулирующие варианты вируса. К концу августа данный штамм будет составлять 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе. Об этом заявил директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон, передает пресс-служба ECDC.
"Исходя из имеющихся научных данных, штамм "Дельта" более трансмиссивен, чем другие циркулирующие варианты, и, по нашим оценкам, к концу августа он будет составлять 90% всех вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих в Европейском Союзе", - заявил он.
Аммон также отметил, что предварительные данные показывают, что "Дельта" штамм может инфицировать людей, получивших только одну дозу имеющихся в настоящее время вакцин.
"Вполне вероятно, что штамм "Дельта" будет широко циркулировать в течение лета, особенно среди молодых людей, не охваченных вакцинацией. Это может привести к риску заражения более уязвимых людей, которые могут заболеть тяжелой болезнью и умереть, если они не будут полностью привиты", - подчеркнул директор Европейского центра.
Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.
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