COVID-паспорти: в МОЗ розповіли, для чого українцям документ [ Редактировать ]
В середу, 23 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер розповів про COVID-паспорти для українців.
"Потрібно розуміти, що ми запроваджуємо ці паспорти в першу чергу не для подорожей. Ми йдемо далі, тому що для нас важливо розуміти, що якщо ми будемо заходити в одну із інших хвиль, то можливо ми будемо розглядати варіант спрощення локдауну. Це буде в тому випадку, якщо вакцинований персонал і вакциновані відвідувачі зможуть відвідувати ті заклади, які попередньо закривались", - розповів він.
Кучер додав: "Працювати паспорти будуть в тому числі через додаток "Дія". Зараз люди, які отримали дві дози вакцини можуть отримати міжнародний свідоцтво про вакцинацію, яке визнано ВОЗ. Вони в додатку "Дія" можуть бачити свій сертифікат, який буде діяти з ЄС".
Ярослав Кучер розповів, які перспективи співпраці України з іншими країнами у цьому напрямку.
"Станом на зараз ми обмінялись відповідними кодами для перевірки факту вакцинації. Ми підтверджуємо виключно факт... По плану ми плануємо синхронізуватись із більшістю європейський країн", - сказав він.
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