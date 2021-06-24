На незвану вечерю до жительки Таїланду вдерся слон. Інцидент стався у курортному районі Хуа-Хін. Жінка посеред ночі прокинулася від шуму в кухні. Виявилося, що слон проломив стіну і шукав їжу.

Та господиня такого візиту не злякалася, оскільки кремезні тварини часто розгулюють селом. Непроханим гостем жінки виявився слон, на ім'я Бун-Чуай. З місцевими він давно знайомий, позаяк живе неподалік у національному парку.