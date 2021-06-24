У Таїланді до жінки в оселю вдерся слон [ Редактировать ]
На незвану вечерю до жительки Таїланду вдерся слон. Інцидент стався у курортному районі Хуа-Хін. Жінка посеред ночі прокинулася від шуму в кухні. Виявилося, що слон проломив стіну і шукав їжу.
Та господиня такого візиту не злякалася, оскільки кремезні тварини часто розгулюють селом. Непроханим гостем жінки виявився слон, на ім'я Бун-Чуай. З місцевими він давно знайомий, позаяк живе неподалік у національному парку.
по теме
Причому в національному зоопарку подвійне свято. Бо крім білого, на світ з'явилися ще три бенгальських тигри. Така подія у звіринці трапилася вперше за понад 20 років
Стадо вже понад рік досліджує Китай. За цей час тварини завдали матеріальних збитків на більше ніж мільйон доларів, а моральної шкоди - іще більше
Поки що їхню стать визначити неможливо, тож і імен панденятам не дають. У природних умовах виростити їх надзвичайно складно, запевняють експерти
У Львові під час прогулянки парком на семирічного хлопчика впало дерево - що з дитиною і чому не можуть знайти винних?
В зоопарку плазуна нагодували й узяли всі аналізи. Увесь наступний тиждень удав проведе на карантині. Далі - йому знайдуть нову домівку