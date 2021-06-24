На Донбасі противник здійснив 22 обстріли по українських позиціях [ Редактировать ]
Загострення на сході країни. Минулої доби ворог здійснив 22 обстріли. На багатьох ділянках лінії розмежування били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Вже сьогодні - чотири ворожих атаки. Поблизу Південного та Шумів цілили із заборонених мінометів 120-го калібру. Двічі противник застосував безпілотник. Серед армійців минулося без втрат - запевнили у штабі. На численні обстріли - відповідали зустрічним вогнем.
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