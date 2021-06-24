Чергове невдоволення оптимізацією шкіл. У Калинівській ОТГ на Київщині припиняють набір до старших класів у чотирьох школах. Дізналися місцеві жителі про це із соцмереж аж після останнього дзвоника. Активісти та батьки учнів обурені таким раптовим рішенням. Деталі з'ясовувала Марія Кагал.

Оптимізація шкіл уже не вперше провокує конфлікти між місцевими жителями та владою. Не стала винятком і Калинівська ОТГ.

Наталя, мати випускника 9-го класу:

3 червня був останній дзвоник, 4 ми дізнаємося з сином зі сторінок фейсбуку, що набір припиняється, а вже далі, коли перетелефонували класному керівнику, вона підтвердила.

4 загальноосвітні школи - Данилівська, Калинівська, Плесецька та Малосолтанівська припиняють набирати 10 класи. Учням пропонують переходити до Калинівського опорного ліцею. Утім, таке бажання є не в усіх.

Аня, випускниця 9 класу Калинівської ЗОШ№2:

Я не хочу переходити, я хочу залишитися в цій школі, вчитися далі. Ну тут ближче, тут я з першого класу, привичніше, ну все своє можна сказати так.

Батьки учнів кажуть - від найвіддаленішого села до ліцею близько дванадцяти кілометрів поганими дорогами, та ще й через залізничний переїзд.

Катерина Суханова, громадська активістка, мати учня Калинівської ЗОШ№2:

Ми хочемо, по-перше зберегти 1-11 класи в наших школах, далі ознайомитися з усіма даними аналізу і обґрунтуванням рішень нашої місцевої влади щодо оптимізації мережі освітньої в нашій громаді.

Чому батьки проти переведення дітей до Калинівського ліцею, не розуміє ані селищний голова, ані директорка навчального закладу. Дітей на навчання возитиме автобус. Та й умови тут, переконують, кращі.

Оксана Петренко, директорка опорного закладу освіти "Калинівський академічний ліцей - освітній центр":

Став опорним цей заклад у 18 році і протягом двох років за рахунок державної субвенції потужна йде матеріально-технічна база. Ми маємо стемлабораторію, лінгвафонні кабінети, два новенькі кабінети інформатики, кабінет хімії, фізики, математики, кабінет біології, вони всі обладнані супер сучасним мультимедійним обладнанням, мають програмне забезпечення.

Юлія Олексенко, селищний голова Калинівської громади:

Зараз також виділені кошти на покращення і закуплення технічних елементів харчоблоку, і у нас також є приємна новина, що уже в області у нас виділено близько 5 мільйонів на проєкт та будівництво басейну.

Але, якщо батьків усе ж категорично не влаштовує рішення виконавчого комітету, - оскаржити вони його можуть.

Юрій Кононенко, начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України:

Вони завжди можуть звернутися в суд. Тойсть рішення, яке прийнято, якщо мешканці вважають, що воно зачіпає їхні інтереси, то вони звичайно що можуть його оскаржити в суді.

Поки ж незадоволені жителі громади пишуть звернення до селищної ради та державних інстанцій з вимогами - принаймні відтермінувати рішення та обговорити його громадою.