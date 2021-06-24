Возле Майами рухнула многоэтажка: запущена масштабная спасательная операция [ Редактировать ]
В ночь на 24 июня, в пригороде Майями, в городке Серфсайд, обрушилась многоэтажка. Об этом сообщает NBC.
На данный момент о жертвах и пострадавших неизвестно.
На месте проводится масштабная спасательная операция. Туда прибыли почти 80 расчетов спасателей. На данный момент проводятся масштабные поисково-спасательные работы.
На кадрах с места происшествия видно, что большая часть многоэтажки превратилась в груду обломков.
Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании и сколько могли пострадать. Двенадцатиэтажный дом был построен в 1981 году, в нем более 130 квартир. Жильцов уцелевшей части здания уже переселили в местный общественный центр.
BREAKING: Multi-level building collapse reported in Surfside, Florida. Multiple emergency agency's responding. #miami— Izzy (@YWNReporter) June 24, 2021
pic.twitter.com/xDlVUeTfle
Других подробностей пока нет.
Напомним, что недавно в Польше с 15 этажа рухнул лифт со строителями-украинцами.
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