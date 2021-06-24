В ночь на 24 июня, в пригороде Майями, в городке Серфсайд, обрушилась многоэтажка. Об этом сообщает NBC.

На данный момент о жертвах и пострадавших неизвестно.

На месте проводится масштабная спасательная операция. Туда прибыли почти 80 расчетов спасателей. На данный момент проводятся масштабные поисково-спасательные работы.

На кадрах с места происшествия видно, что большая часть многоэтажки превратилась в груду обломков.

Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании и сколько могли пострадать. Двенадцатиэтажный дом был построен в 1981 году, в нем более 130 квартир. Жильцов уцелевшей части здания уже переселили в местный общественный центр.

Других подробностей пока нет.

Напомним, что недавно в Польше с 15 этажа рухнул лифт со строителями-украинцами.