В Южной Корее пятиэтажка рухнула на остановку: погибли 9 человек (видео) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
В Южной Корее жилой дом рухнул на остановку, где выходили пассажиры автобуса. Погибли как минимум 9 человек, 8 получили ранения. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Трагедия произошла в городе Кванджу. В ходе работ по сносу пятиэтажного здания оно обрушилось на остановку общественного транспорта.
Все пострадавшие и погибшие - пассажиры автобуса, стоявшего рядом с остановкой. Восемь человек ранены, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Сообщается, что Дом готовили к сносу - экскаватор разбирал верхний этаж, как вдруг рабочие услышали странный звук с нижних этажей. Здание начало рушиться. Люди на стройке успели разбежаться, а дом рухнул прямо на автобус.
Момент аварии попал на видео.
Спасательные службы проверяют, не оказались ли под обломками прохожие или строители. Причина обвала выясняется.
Напомним, что недавно в Польше с 15 этажа рухнул лифт со строителями-украинцами.
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