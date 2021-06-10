В Южной Корее жилой дом рухнул на остановку, где выходили пассажиры автобуса. Погибли как минимум 9 человек, 8 получили ранения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Трагедия произошла в городе Кванджу. В ходе работ по сносу пятиэтажного здания оно обрушилось на остановку общественного транспорта.

Все пострадавшие и погибшие - пассажиры автобуса, стоявшего рядом с остановкой. Восемь человек ранены, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что Дом готовили к сносу - экскаватор разбирал верхний этаж, как вдруг рабочие услышали странный звук с нижних этажей. Здание начало рушиться. Люди на стройке успели разбежаться, а дом рухнул прямо на автобус.

Момент аварии попал на видео.

Спасательные службы проверяют, не оказались ли под обломками прохожие или строители. Причина обвала выясняется.

Напомним, что недавно в Польше с 15 этажа рухнул лифт со строителями-украинцами.