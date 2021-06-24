Несмотря на превосходную работу мобильной операционной системы iOS, у нее тоже есть бреши в безопасности. Недавно пользователи iPhone обнаружили серьезную ошибку, которая лишает iPhone связи по Wi-Fi.

Карл Шоу опубликовал в Twitter видео, демонстрирующее, что произойдет, если подключиться к маршрутизатору с названием сети (SSID) следующего вида "%p%s%s%s%s%n".

Когда Шоу попробовал это, его iPhone перешел в бесконечный цикл в попытках подключиться и отключиться к домашнему маршрутизатору.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

Ни перезагрузка, ни переименование SSID не смогли разорвать этот цикл. Его единственным выходом было выполнить сброс к заводским настройкам.

Другой пользователь Twitter заявил, что нашел решение проблемы, перейдя в "Настройки" -> "Основные" -> "Сброс", а затем выбрав "Сбросить настройки сети".

Остается только догадываться, почему парень дал своему маршрутизатору такое странное имя. Однако Шоу упомянул, что принадлежит к хакерской группе. Возможно, ребята искали очередные дыры в безопасности iPhone и столкнулись с ранее необнаруженной ошибкой, связанной с неспособностью подключаться к Wi-Fi сетям с нестандартными названиями.

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Риск столкнуться с подобной проблемой минимальный, так как редко кто дает своим беспроводным сетям подобные названия. Тем не менее, мы рекомендуем всегда соблюдать осторожность при подключении к любой неизвестной точке доступа.

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