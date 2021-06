Несмотря на превосходную работу мобильной операционной системы iOS, у нее тоже есть бреши в безопасности. Недавно пользователи iPhone обнаружили серьезную ошибку, которая лишает iPhone связи по Wi-Fi.

Карл Шоу опубликовал в Twitter видео, демонстрирующее, что произойдет, если подключиться к маршрутизатору с названием сети (SSID) следующего вида "%p%s%s%s%s%n".

Когда Шоу попробовал это, его iPhone перешел в бесконечный цикл в попытках подключиться и отключиться к домашнему маршрутизатору.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3