Каждые 3 минуты на автодорогах по территории Украины случается дорожно-транспортное происшествие (ДТП), а также каждые 15 минут один человек получает травму. Об этом во время форума "Украина 30" заявила заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук.

По ее словам, согласно статистике, за 2020 год на дорогах страны травмы получили более 30 тысяч граждан. При этом каждые 3 минуты один человек гибнет.

В Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человек, более 3,5 тысячи граждан – водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли. В среднем каждые три минуты случается одно ДТП, каждые 15 минут травмируется один человек, и каждые три минуты, к сожалению, один человек погибает.

Отмечается, что главными факторами риска ДТП с тяжелыми последствиями являются превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также пренебрежение средствами безопасности в автомобиле. Сейчас на дорогах действуют системы автоматической фиксации скорости, которые помогают эффективно бороться с нарушениями.

Читайте также, на 89 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевской области 21 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34 до 42 лет, а также двое детей 2005 и 2013 г.р.

Кроме того, на автомобильной трассе Киев-Чоп вблизи населенного пункта Кизилов, который находится в Золочевском районе, два легковых автомобиля врезались в автоцистерну. В результате столкновения грузовик перевернулся и перекрыл трассу. Водители грузовика и ВАЗа госпитализированы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.