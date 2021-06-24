Президент Зеленський впровадив рішення РНБО про введення санкцій проти російських банків. До "чорного" списку потрапили, зокрема, "Сбербанк" та "ВТБ". Про це повідомляють на сайті Офісу Президента.

Загалом під українськими санкціями опинилися 55 російських банків, зокрема ті, які діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Майже для всіх обмеження однакові - блокування активів, заборона надавати кредити, позики, та фінансову допомогу; заборона придбання цінних паперів.