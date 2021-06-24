Зеленський затвердив санкції проти російських банків [ Редактировать ]
Президент Зеленський впровадив рішення РНБО про введення санкцій проти російських банків. До "чорного" списку потрапили, зокрема, "Сбербанк" та "ВТБ". Про це повідомляють на сайті Офісу Президента.
Загалом під українськими санкціями опинилися 55 російських банків, зокрема ті, які діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.
Майже для всіх обмеження однакові - блокування активів, заборона надавати кредити, позики, та фінансову допомогу; заборона придбання цінних паперів.
по теме
В адміністрації американського президента заявили, що минула зустріч у Женеві стала "прикладом контрасту з тим, що сталося у Хельсінкі" 2018, коли з Путіним зустрічався тодішній президент Трамп
Це підтвердив радник США з національної безпеки Джейк Салліван - коли саме запровадять нові обмеження та хто увійде до "чорного списку"?
В Российской Федерации пригрозили ответными действиями, если Соединенные Штаты введут новые санкции против Москвы
Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода "Северный поток-2"
Відповідну доповідь презентував верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Боррель, який кілька місяців тому здійснив не дуже вдалий візит до Москви