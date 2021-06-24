Магазины, рестораны и кафе работают до определенного времени/ фото: DW

В столице Португалии Лиссабоне приняли решение ужесточить карантин, а также правила въезда и выезда на выходных из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Таким образом, чтобы выехать за пределы города потребуется справка об отсутствии COVID-19, либо же сертификат вакцинации. Также теперь магазинам, ресторанам и кафе разрешили работать только до определенного времени.

Мы боремся со временем между прогрессированием болезни и процессом вакцинации.

Отмечается, что количество случаев коронавируса в четверг в стране выросло на 1556, что является самым большим скачком с конца февраля.

Читайте также, руководство Государств Израиль приняло решение снова ввести карантинные ограничения в некоторых районах страны из-за вспышки коронавирусной инфекции. Сейчас обсуждается возможность отложения открытия границ страны для вакцинированных туристов.

Кроме того, на территории Испании отменили ограничение в виде ношения защитных масок на улицах городов. Правительство Испании приняло решение открыться для иностранных туристов с 7 июля 2021 года, доступ в страну будет открыт только для тех путешественников, которые получили прививку.

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