Португалия экстренно вводит жесткие карантинные ограничения: что произошло [ Редактировать ]
В столице Португалии Лиссабоне приняли решение ужесточить карантин, а также правила въезда и выезда на выходных из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Таким образом, чтобы выехать за пределы города потребуется справка об отсутствии COVID-19, либо же сертификат вакцинации. Также теперь магазинам, ресторанам и кафе разрешили работать только до определенного времени.
Мы боремся со временем между прогрессированием болезни и процессом вакцинации.
Отмечается, что количество случаев коронавируса в четверг в стране выросло на 1556, что является самым большим скачком с конца февраля.
Читайте также, руководство Государств Израиль приняло решение снова ввести карантинные ограничения в некоторых районах страны из-за вспышки коронавирусной инфекции. Сейчас обсуждается возможность отложения открытия границ страны для вакцинированных туристов.
Кроме того, на территории Испании отменили ограничение в виде ношения защитных масок на улицах городов. Правительство Испании приняло решение открыться для иностранных туристов с 7 июля 2021 года, доступ в страну будет открыт только для тех путешественников, которые получили прививку.
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