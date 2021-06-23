Руководство Государств Израиль приняло решение снова ввести карантинные ограничения в некоторых районах страны из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщают РИА Новости.

В частности, будет возвращено требование обязательного ношения средств индивидуальной защиты. на территории аэропорта, пограничных переходов и в местах оказания медицинской помощи. В случае нарушения также предусмотрен штраф для родителей в огромном размере.

После увеличения заболеваемости коронавирусом и недавних вспышек болезни в различных районах страны генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал поправку к Закону об общественном здравоохранении, согласно которой штраф в размере 5000 шекелей будет наложен на родителей и опекунов детей в возрасте до 12 лет, если несовершеннолетний живет с ними и нарушает изоляцию.

Отмечается, что министр здравоохранения страны Ницан Гровиц заявил, что сейчас обсуждается возможность отложения открытия границ страны для вакцинированных туристов.

Читайте также, правительство Израиля призывает население страны соблюдать осторожность из-за новой волны коронавируса. Нужно остановить вспышку в стране, пока не поздно. В связи с этим вели новые ограничения, поскольку невакцинированными в Израиле остались дети и подростки, они оказались более уязвимыми.

Кроме того, в Израиле закрыли последние два отделения для больных коронавирусом. Они продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия, в случае необходимости специализированные отделения для лечения коронавируса снова откроют.

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