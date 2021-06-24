В четвер, 24 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" депутат від партії "Голос" Роман Костенко розповів, коли ми дізнаємось про формат, в якому будуть залучені США для вирішення конфлікту на Донбасі, та коли зрештою почнуться безпекові й політичні процеси.

Це питання до нашого Міністерства закордонних справ і до Офісу президента. Зокрема, як вони наладять комунікацію з нашими партнерами. Багато чого буде залежати взагалі від готовності Росії дати команду своїм підконтрольним територіям ДНР, ЛРН, так званим квазіреспублікам, щоб вони були готові до перемоги.

"Ми знаємо, що вони діють чітко під їх вказівкою і багато чого буде залежати від багатьох факторів, які будуть після Женевської зустрічі. Я вважаю, що там було багато домовленостей, вони будуть зараз в геополітичному плані виконуватись", - додав він.

Зокрема, США і Росія будуть дивитись, як і хто виконує своїх домовленості, і це буде впливати на поступки, на які Росія зможе піти на Сході. Але кажу ще раз, я впевнений, що Росія, розуміючи бажання НАТО йти розвиватися на Схід, вона це тримає козирем, щоб цього не допустити.

"І тут потрібно політичне рішення з боку НАТО, щоб раз його прийняти ризикуючи, і прийняти політичне рішення, чи взяти нас, чи дати можливість розвиватись самостійно", - підсумував він.

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