У Британії відкриють виставку особистих речей принца Філіпа [ Редактировать ]
Виставку особистих речей принца Філіпа відкриють у Віндзорському замку. Серед експонатів - вбрання, у якому герцог Единбурзький був присутнім на коронації дружини - Єлизавети Другої. А також військова форма, портрети принца та подарунки від іноземних лідерів.
Наприклад, холодильник для вина у вигляді коника від французького Президента Жоржа Помпіду й набір шахів від лідера Південної Африки Нельсона Мандели. Принц Філіп очолював британську королівську родину понад сім десятиліть. Він помер 9 квітня у віці 99 років.
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