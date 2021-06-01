В мае украинцы приобрели и поставили на учет почти 8,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это самый лучший майский результат с 2013 года. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

По сравнению с маем прошлого года спрос на машины в Украине вырос на 43%. Всего с начала 2021-го свои первые регистрационные номера получили 39,6 тыс. автомобилей, что на треть больше, чем в прошлом году.

Бестселлером месяца стал Toyota RAV-4, на украинские дороги вышли сразу 472 японских "паркетника". Toyota стала и самой популярной маркой.

ТОП-10 марок автомобилей в мае 2021 года

Toyota - 1 122 автомобиля (+9% по сравнению с маем 2020 года);

Renault - 1 067 (+25);

Kia - 629 (-6%);

Skoda - 624 (+116%);

Nissan - 415 (+158%);

Chery - 411 (+240%);

Hyundai - 409 (+62%);

Volkswagen - 393 (+438%);

Mazda - 345 (+65%);

Peugeot - 340 (+74%).

Напомним, что в Украине могут подешеветь автомобили: Саакашвили рассказал о новой схеме растаможки.

Ранее сообщалось о том, что в нашей стране подорожают МАЗы, поскольку украинские власти ввели огромную спецпошлину на белорусские грузовики и автобусы.