Лучшие продажи за 8 лет: какие автомобили выбирают украинцы [ Редактировать ]
Источник: Укравтопром
В мае украинцы приобрели и поставили на учет почти 8,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это самый лучший майский результат с 2013 года. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".
По сравнению с маем прошлого года спрос на машины в Украине вырос на 43%. Всего с начала 2021-го свои первые регистрационные номера получили 39,6 тыс. автомобилей, что на треть больше, чем в прошлом году.
Бестселлером месяца стал Toyota RAV-4, на украинские дороги вышли сразу 472 японских "паркетника". Toyota стала и самой популярной маркой.
ТОП-10 марок автомобилей в мае 2021 года
- Toyota - 1 122 автомобиля (+9% по сравнению с маем 2020 года);
- Renault - 1 067 (+25);
- Kia - 629 (-6%);
- Skoda - 624 (+116%);
- Nissan - 415 (+158%);
- Chery - 411 (+240%);
- Hyundai - 409 (+62%);
- Volkswagen - 393 (+438%);
- Mazda - 345 (+65%);
- Peugeot - 340 (+74%).
Напомним, что в Украине могут подешеветь автомобили: Саакашвили рассказал о новой схеме растаможки.
Ранее сообщалось о том, что в нашей стране подорожают МАЗы, поскольку украинские власти ввели огромную спецпошлину на белорусские грузовики и автобусы.
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