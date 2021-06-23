За год машины подорожали на 30% Источник: Укравтопром

В мае 2020 года цены на подержанные автомобили в США достигли самого высокого показателя за последние 68 лет. Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на businessinsider.

Дефицит ряда ключевых комплектующих, в первую очередь компьютерных чипов и полупроводников, замедлил темпы автопроизводства в США. За новыми автомобилями выстраиваются очереди, а дилеры воспользовались ажиотажем и подняли цены.

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За год цены на транспортные средства в США выросли почти на 30%. По данным исследовательской компании J.D. Power, в мае cредняя стоимость нового "железного коня" в Штатах достигла рекордной отметки в $38 тыс.

Из-за дефицита машин и роста цен в автосалонах американцы массово вкладывают средства в ремонт и поддержание технического состояния своих старых автомобилей. В результате этого взлетели цены на б/у автомобили. В июне средняя цена "секонд-хенда" на колесах составила $26,5 тыс.

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Некоторые популярные модели автомобилей возрастом от 1 года до 3 лет к стали стоить дороже своей первоначальной цены, пишет Associated Press. Например, Toyota Tacoma SR 2019 года, заводская цена которой $29 тыс., продается по $33 тыс.

Продавцы массово задирают цены не только на "беушные" пикапы и внедорожники: Ford F-150 Raptor, Jeep Wrangler Unlimited Rubicon и Mercedes G-Class AMG63. Такой рост цен в США может повлиять и на украинский рынок.

По данным IHS, в 2020 году средний возраст автомобилей в Соединенных Штатах вырос до 12 лет, что на 2 месяца больше, чем годом ранее.

Напомним, что в первом квартале 2021 года Украина импортировала 136 800 машин на сумму $1,17 млрд.