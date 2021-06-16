Украинское правительство приняло решение о внедрении нового дорожного знака, предупреждающего о минной опасности, а также взрывчатых веществах. Об этом сообщает издание "Страна".

Согласно документу, размер нового информационного щита должен составлять 70 на 140 сантиметров. При этом на нем будет изображен красный квадрат на белом фоне, на котором нарисуют череп со скрещенными костями. По центру будет надпись "Осторожно! Мины!".

Похожий знак "Осторожно мины"

Отмечается, что на щите должно быть предупреждение "Не покидайте дорогу! Территория вдоль дороги заминирована!". А также информация, куда нужно сообщать в случае опасности - по номеру 101.

Читайте также, водители в Киеве заметили новые дорожные знаки, которые ранее нигде по стране не встречались. Новые указатели можно увидеть на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской, где встречается такой резкий переход.

Кроме того, с 1 ноября 2021 года в Украине появятся новые дорожные знаки, которые буду обновлены в соответствии с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах. Также изменены знаки индивидуального проектирования.

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