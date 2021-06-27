В Москве избили белорусского комика-стендапера азербайджанского происхождения Идрака Мирзализаде. Об этом он написал в своем Instagram.

Комик утверждает, что получил несколько тысяч угроз в интернете после того, как фрагмент его мартовского выступления в юмористической программе "Разгоны" раскритиковали, вырвав из контекста, телеканал "Царьград" и пропагандист Владимир Соловьев.

Стендаперы шутили о ксенофобии и проблемах, с которыми сталкиваются люди не славянской внешности при съеме жилья в Москве. Шутка, из-за которой на Идрака ополчились националисты, звучала так (37:20):

Матрас очень даже русский. Я когда его выбрасываю, весь в г**не. Если что, предыдущие съемщики русские и, видимо, русские обмазываются г**ном и ложатся спать.

После этого на Идрака обрушилась лавина угроз со стороны радикалов, а на днях на него напали и избили в российской столице.

Мирзализаде опубликовал на Youtube свое новое выступление, в котором рассказывал, что за его голову назначена награда в размере 50 тысяч рублей (19 тыс. грн), а также продемонстрировал видеозапись самого нападения, которое произошло 23 июня.

Ранее "Подробности" сообщали, что депутат Киевсовета от партии "Голос" Константин Богатов напал на стендапера Влада Капицу в столичном клубе.