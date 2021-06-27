На вулиці майже сорок і донецький степ немов стогне від спеки

Та поки вояки з 32 країн готуються демонструвати свою міць та вправність у Чорному морі - українські солдати на Донбасі щодня змушені демонструвати свою міць на фронті. Наш Станіслав Кухарчук, який цього тижня працює на Сході - цю ніч провів в окопах на передовій. Далі - його репотаж.

На вулиці майже сорок і донецький степ немов стогне від спеки. На позиціях поблизу Майорська бійці отримують продукти. Найцінніший вантаж - питна вода. Літом військовим привозять подвійну норму.

КРАЗи швидко розвантажують. Адже ворожі позиції звідси у прямій видимості. З блокпосту Андрій може розгледіти навіть прапор на бліндажах.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз посадка, а он видно в принципі. Бліндажики їхні. А відстань яка? 1400 десь …1300-1400.

Нині пропускний пункт Майорське контролюють військові та прикордонники. Майже рік тут практично не їздив транспорт. Через карантин КПВВ був закритий на в'їзд і виїзд. Від сьогодні українська сторона офіційно дозволила перетин, але противник нікого не пропускає. Тай в самому Майорську люди намагаються зайвий раз не виходити на вулицю - щоденні обстріли для місцевих жителів страшніші за Ковід.

Віра Понамарьова, жителька села Майорське:

Страшно. - А почему? - Когда стреляют, так страшно. - Вы прячетесь куда- то в подвал? - Не, в хате сидим, а чего в подвал не прячетесь? - Да не хочется туда лезть.

Надвечір на наших позиціях повна бойова готовність. Ніч в донецькому степу найнебезпечніший час. Ще з весни ворог намагається прощупати нашу оборону. Сергій вже кілька місяців командує цим опорним пунктом. З чотирнадцятого року він пройшов нелегкий шлях від рядового до офіцера тому наперед знає, чого чекати від противника.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Протягом останніх двох тижнів, вночі здійснюють орієнтовно з третьої години ночі до шостої ранку здійснюють систематичний обстріл мінометами 82 калібру. 120 калібру поки не застосовували, але я думаю, що скоро почнуть.

Із заходом сонця військових насторожує будь-який шурхіт в окопах. Їхня позиція для ворога - немов кістка у горлі. І він вже на раз намагався витіснити звідси українських вояків. Перевіряти траншеї Сергій вирушає особисто.

Сьогоднішня ніч, на відміну від попередніх, проходить відносно тихо. Короткочасними перестрілками на флангах противник намагається втягнути наших вояків у більш серйозний бій.

Та після стрілецької зброї уже зранку ворог пускає у хід міномети. О п'ятій спів степових птахів заглушає канонада вибухів.

От так, ранок починається не з кави. Всю ніч було затишшя тимчасове і от тільки вийшло сонце - противник оживився і почав обстріл позицій, які знаходяться з лівої сторони. Скоріше за все - це міномет 82 калібру.

З кожною хвилиною інтенсивність обстрілу тільки наростає. По українським позиціях б'ють одразу з двох напрямків.

В них дві позиції в готовності та позиція знялася і відповідно позиція лівіше, от зараз знову відбувся вихід. Тепер вони працюють з лівого краю. Ми вже чуємо свист мін, які проходять поруч - це стандартна тактика їхня.

За годину ворог випускає майже сорок мін. Але, на щастя, хаотичний обстріл оминає наших солдат. Військові не виключають, що вже завтра - у День Конституції на фронті відбудеться чергове загострення. Але до нього наші вояки готові.