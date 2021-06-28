Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук может во время ближайшего трансферного окна покинуть свой футбольный клуб и перейти в лондонский "Арсенал". Об этом сообщает издание Voetbal Belgie.

Согласно планам "канониров", украинец должен усилить линию атаки команды. Известно, что администрация "Арсенала" готова выложить за Яремчука около 20-25 миллионов евро.

Отмечается, что "Гент" готов принять предложение англичан, которое соответствует их запрашиваемой суммы. Бельгийцы уже начали поиски нового нападающего, а одним из кандидатов на замену является форвард турецкого "Фенербахче" Мбвана Саматта.

Ранее мы писали, что английский футбольный клуб "Вест Хэм" готовится продать украинского нападающего Андрея Ярмоленко во время ближайшего трансферного окна. Контракт 31-летнего игрока с текущим клубом рассчитан до лета 2022 года.

Кроме того, руководство футбольного клуба "Динамо" Киев приняло решение отпустить в "свободное плаванье" бразильского нападающего Клейтона да Силву. Киевляне пожелали экс-игроку удачи в дальнейшей профессиональной карьере.

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