У Північній Кореї хвилюються за здоров'я Кім Чен Ина [ Редактировать ]
Кім Чен Ин - схуд! На північнокорейському телебаченні присвятили цілий сюжет цій темі. Там наголосили на втраті ваги лідера КНДР і заявили - стан здоров'я Кім Чен Ина викликає занепокоєння.
Також працівники державного телеканалу провели опитування серед пересічних громадян. Один із респондентів висловився, цитую, "болить серце та навертаються сльози, коли бачиш виснаженого лідера". Наразі невідомо, що спричинило схуднення Кім Чем Ина - власне бажання чи хвороба.
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