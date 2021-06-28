В Україні фіксують стабільно низьку статистику захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
Річний мінімум. В Україні минулої доби виявили лише 285 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли дев'ятеро людей, повністю одужали - 723.
Найбільше підтверджених випадків у Києві. Протягом минулого тижня щеплення від коронавірусу в країні отримали майже 400 тисяч людей. Від початку кампанії сумарна кількість вакцинацій становить майже два з половиною мільйони.
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