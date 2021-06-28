"Парад медалей" для українських миротворців у Конго. Місія ООН нагородила 250 наших вертолітників, десантників та піхотинців. Ці відзнаки, зокрема, і за порятунок багатьох життів під час останнього виверження вулкана. Подробиці - у матеріалі Геннадія Вівденка.

Урочисто після виконання гімну українських миротворців у Конго нагороджують медалями "За участь в місії ООН". Особливо відзначилися наші хлопці під час виверження вулкана Ньїрангонго. Тоді загинули більше тридцяти місцевих жителів. Проте українці миротворці встигли вивезти із зони лиха майже дві тисячі людей.

Євген Копотун, льотчик-штурман 18 окремого вертолітного загону місії ООН в Конго:

В момент надзвичайних ситуацій, а саме в момент виверження вулкану лише наш вертолітний загін залишався на аеродромі Гома і продовжував виконувати завдання.

Іван Бухальський, страший солдат 18 окремого вертолітного загону місії ООН в Конго:

Миротворча місія мені запам'яталася набуттям нового досвіду - забезпечення миру та безпеки в ДР Конго, а також під час виверження вулкану, а також забезпечення евакуації населення.

В Конго триває громадянська війна. Тож місія проходить у надскладних умовах. Серед українських миротворців цієї ротації - є втрати.

Сергій Ващенко, командир 18 окремого вертолітного загону місії ООН в Конго:

Ми втратили 3 військовослужбовців наших побратимів, прошу вшанувати пам'ять наших військово службовців та побратимів хвилиною мовчання.

Службу в миротворчих силах в цій неспокійній країні вже пройшли тисячі українських військовослужбовців. Ця - дванадцята ротація - має повернутися додому за три місяці. Проте запит ООН на збільшення українського контингенту та кількості наших вертольотів в цій країні вже є. І РНБО заявило про підтримку ініціативи.