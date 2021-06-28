Свій останній диктант вже й не пам'ятає пані Лариса

Диктант просто неба. У Дніпрі до Дня Конституції перевіряли знання української мови у всіх охочих. І таких назбиралася майже тисяча. Текст не розкривали до останнього. Як усе було - бачила Олена Мендалюк.

Свій останній диктант вже й не пам'ятає пані Лариса. За шкільною партою сиділа років 40 тому.

Лариса Кізима, учасниця диктанту:

Ніяких переживань немає. Просто хочеться прийняти участь не кожен буде переможцем.

Біля столиків реєстрації черга. Дніпряни масово йдуть до площі Шевченка аби взяти участь у написанні диктанту. Організатори шукають, навіть, додаткові місця. Дехто облюбував газон і писатиме на колінах.

Рафаель Кіжнер, голова молодіжної ради Дніпра:

У нас було заплановано 650 учасників, за утриманням карантинних вимог. Зараз ми маємо вже більше ніж 700 учасників, реєстрацію пройшло 1500.

Для молодшого покоління головне не участь, а подарунок.

Данило Квітко, учасник диктанту:

Сказали, что будет диктант просто неба і будут призи. Ну и заинтересовался.

За своїм столом чекають екзамену курсанти університету внутрішніх справ. Хвилювання не приховують.

Даша Коляда, учасниця диктанту:

За результат переживаю. Тому що хочеться знати, що щось пам'ятаю за шкільною програмою.

Текст диктанту для кожного - загадка. Його читатиме український мовознавець Олександр Авраменко. Учасникам радить буди уважними. Диктант з програми за 9 клас, але сам текст дещо перероблений.

Олександр Авраменко, мовознавець:

Я нафарширував текст двокрапками, тире, лапками. Чи не можна було цього говорити? Все стоять слухають люди, які будуть писати диктант. Я зробив спеціально складний текст для того, щоб можна було вибрати найкращих, хто може написати найкраще без помилок.

З перших хвилин диктанту Усмішки з облич учасників зникли. Всі зосереджено пишуть.

Дніпровська земля - колиска українського кобзарства, дух якого передається нам від покоління до покоління. Абзац. Записуємо.

Юлія, учасниця диктанту:

Запетіх много, но ошибок вроде нету.

Перевірятимуть диктант самі учасники. Фіналістів проконтролюють і філологи. А найкращі, отримають приз - вишиванку. Наступного року організатори хочуть встановити рекорд - зібрати 2 тисячі учасників.