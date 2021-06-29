Ізраїль повертає масковий режим [ Редактировать ]
Через штам "Дельта" зростає рівень захворюваності і в Ізраїлі, де вже святкували перемогу над вірусом. Частина інфікувань припадає на людей, які прилетіли з інших країн. Тож влада закриває кордони, та повертає масковий режим.
Без масок Ізраїль протримався менше двох тижнів. Всьому виною - різкий стрибок рівня захворюваності. На початку червня виявляли по кілька людей на день, зараз щодня близько 200.
Михайло Гдолевіч, головний лікар південного округу Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю:
Мы надеемся, что реакция эта будет адекватная и не повредит. Тоже самое происходит и в других сферах деятельности. Мы хотим, чтобы жизнь возвращалась в свое нормальное русло.
Як тільки дозволили польоти, ізраїльтяни відразу попрямували в різні країни і привезли звідти інфекцію, що мутувала. У результаті - серія спалахів в школах серед нещеплених дітей.
В одну зі шкіл міста Модіін інфекцію приніс хлопчик, чий тато повернувся з-за кордону і порушив умови карантину. У підсумку, в ізоляцію потрапила ціла паралель - близько сотні учнів, а вся школа переведена на дистанційне навчання. Подібні спалахи зафіксовані в 10 містах. Одному з них вже присвоєно червоний статус.
Більше половини нових хворих заражені індійським штамом "Дельта". Його сліди виявлені в каналізації великого міста Ашкелон, є підозра на прихований спалах. Там влаштували тотальне тестування жителів. Влада знову говорить про можливе закриття аеропорту або обмеження на польоти. Відкриття країни, яке повинно було відбутися 1 липня, для індивідуального туризму відкладено на місяць.
Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Ось наші рішення на даний момент: Ми знову створюємо комісію для боротьби з коронавірусом. З цього моменту кожен, хто знаходиться в аеропорту ім. Бен-Гуріона, зобов'язаний весь час носити маску, і крапка. Жодних винятків. 100 процентів людей, які в'їжджають до держави Ізраїль, здаватимуть ПЛР-тест.
Вводяться величезні штрафи, 1200 євро, за порушення карантину після повернення з-за кордону або політ без дозволу в країну з "червоного списку". Серед цих країн Аргентина, Бразилія, Росія та Індія.
В армії відновлюють роботу надзвичайного штабу. Країна знову готується до боротьби з епідемією, яку вже начебто здолала.
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