Отношения США и России: Байден назвал общие интересы [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден назвал сферы, в которых интересы США и России совпадают. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, сообщает пресс-служба Белого дома.
Я дал понять президенту Путину в России, что отношения между Америкой и России должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.
При этом он пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в экономику США.
Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.
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