Президент США Джо Байден во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств заявил, что хочет стабильных отношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, это касается вопросов ядерного нераспространения и изменения климата.

Также президент США пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику.

Я дал понять президенту Путину в России, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.

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