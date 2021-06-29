"Не їдьте до Росії через тероризм" - закликав американців Держдеп США. Офіційну заяву оприлюднили на сайті відомства. В ній наголосили: громадянам США останнім часом надходили часті погрози з боку російських посадовців та правоохоронців, а закон в РФ діє вибірково.

Тож американське посольство не зможе гарантувати повний захист своїм співвітчизникам. Ще одна загроза - новий сплеск коронавірусу.

Лише в Москві за добу від ускладнень внаслідок ковідної інфекції померли 114 людей - найбільше від початку епідемії. А протягом місяця - це вже п'ятий максимальний показник смертності в російській столиці.