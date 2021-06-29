В Киеве вспыхнула многоэтажка [ Редактировать ]
Во вторник, 29 июня, в Киеве, на улице Академика Булаховского, произошел пожар. Горит многоэтажка. Об этом сообщает "Киев. Оперативный".
Сообщается, что горит квартира в многоэтажке.
Информации о пострадавших нет.
Отметим, пожар произошел в Святошинском районе Киева.
Читайте также, вблизи станции метро "Академгородок" на ходу загорелась маршрутка. От маршрутки практически ничего не осталось, сгорела вся, правоохранители ограничили движение на месте происшествия, пострадавших в результате инцидента нет.
Кроме того, в Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди, Водители, проезжавшие мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь, приехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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