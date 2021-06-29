Во вторник, 29 июня, в Киеве, на улице Академика Булаховского, произошел пожар. Горит многоэтажка. Об этом сообщает "Киев. Оперативный".

Сообщается, что горит квартира в многоэтажке.

Информации о пострадавших нет.

Отметим, пожар произошел в Святошинском районе Киева.

Читайте также, вблизи станции метро "Академгородок" на ходу загорелась маршрутка. От маршрутки практически ничего не осталось, сгорела вся, правоохранители ограничили движение на месте происшествия, пострадавших в результате инцидента нет.

Кроме того, в Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди, Водители, проезжавшие мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь, приехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.