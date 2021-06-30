Президент России Владимир Путин мечтает о том, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Но в Украине никто не будет решать ее судьбу, кроме украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнее управление", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопрос Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - написал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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