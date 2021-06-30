За тиждень у Каннах стартує знаменитий кінофестиваль. Триватиме він 11 днів у звичному форматі - наживо. Покажуть на Лазуровому узбережжі й українське кіно. Яке розкаже Вікторія Парфенюк.

Лазурне узбережжя Франції готується приймати туристів. Власники ресторанів і готелів в очікуванні напливу мандрівників. Уже за тиждень стартує Каннський кінофестиваль. І хоча до події ще є час, місцеві підприємці активно готуються зустрічати гостей уже за новими правилами.

Люція Фальжері, генеральний директор готелю:

З наближенням фестивального сезону, кількість бронювань стрімко зростає. Та все ж таки ми ще не повністю повернулися до звичного життя. Наш готель змінив правила обслуговування, щоб убезпечити клієнтів і працівників.

Нещодавно у Франції послабили карантинні обмеження: скасували комендантську годину, дозволили ходити на вулиці без масок. Також із 9 червня країна відкрила кордони для туристів. Щоправда, лише повністю вакцинованих.

Люція Фальжері, генеральний директор готелю:

Раніше половина наших завсідників були іноземці, а інша половина - місцеві. Нині ж усе навпаки. Нам так бракує американців, британців та італійців, які приїздили до нас під час попередніх фестивалів.

Та все ж цьогоріч Каннський кінофестиваль не мине без закордонних гостей. Лише самі члени журі прибудуть із п'яти континентів. Очолить колегію американський режисер Спайк Лі, відомий за фільмами "Їй це потрібно" та "Роби, як треба".

Анна Куртад, власниця ресторану:

Ми сподіваємося на відродження після важкого карантинного періоду, який нам таки вдалося пережити. Та чекаємо на гостей із розкритими обіймами, тому що без них Лазурне узбережжя - це не Лазурне узбережжя.

Торік Каннський кінофестиваль скасували через пандемію. Цьогоріч конкурс відбудеться у звичному форматі. Журі обиратимуть переможця серед 24 кінострічок. Покажуть на Лазурному узбережжі й українське кіно. Режисер Сергій Лозниця представить документальний фільм "Бабин Яр. Контекст".