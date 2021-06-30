Компания Rolls-Royce представила купе Wraith Black Badge и кабриолет Dawn Black Badge линейки Landspeed Collection. Об этом сообщает пресс-служба бретонского автопроизводителя.

Автомобили посвящены британскому гонщику Джорджу Эйстону, который с 1935 году участвовал в заездах на соляном озере Бонневиль. В 1937 году Эйстон стартовал на 8-колесном трехосном автомобиле Thunderbolt с алюминиевым кузовом и парой 37-литровый авиационных двигателей Rolls-Royce R V12.

Новинки от Rolls-Royce серии Landspeed Collection окрашены в сочетание черного цвета Black Diamond Metallic и особого оттенка Bonneville Blue, переливающегося из голубого в серебристый.

Двери обоих автомобилей украшают цветные ленты, символизирующие награды Эйстона - Военный крест Британской армии, французский Орден Почетного легиона и Орден Британской империи.

Детальной информации о технических характеристиках своих новинок Rolls-Royce не приводит. Расход топлива купе Wraith Black Badge составляет 16,1-16,4 л/100 км. Кабриолет Dawn Black Badge более "прожорлив" - 16,3 л-16,9 л/100 км.

И купе, и кабриолет отличаются деревянной отделкой центральной консоли и передней панели с рисунком трещин поверхности соляного озера. На алюминиевой плашке выгравировано изображение Thunderbolt и его рекорды скорости.

Темная линия на сиденьях и руле символизирует отметку на трассе, которая помогала пилоту выдерживать прямое направление во время рекордных заездов. Черно-желтые элементы отсылают к отметкам на кузове Thunderbolt, которые были сделаны для большей заметности машины на озере.

Потолок купе Wraith Black Badge украшен 2117 оптоволоконными светодиодами, которые воссоздают звездное небо 16 сентября 1938 года, когда Джордж Эйстон и Thunderbolt установили свой третий и последний рекорд скорости.

Тираж купе Rolls-Royce Wraith Black Badge составляет 25 штук, а кабриолета Rolls-Royce Dawn Black Badge - 35 штук. Все автомобили распроданы и переданы клиентам. О цене не сообщается.

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