Последнее время в Киеве стали замечать редкие элитные автомобили, стоимость которых исчисляется несколькими миллионами. И это на фоне растущей бедности среди украинцев в связи с пандемией коронавируса.

В ноябре в столице был замечен редкий внедорожник Aston Martin за 7 миллионов, а в сентябре разъезжал внедорожник Rolls-Royce Cullinan стоимостью 25 миллионов гривен.

Днями автор Инстаграм-канала (instagram.com/luxcar_of_ua), посвященного роскошным авто, разместил фото редчайшей модели Rolls-Royce Phantom EWB (VIII), которая была обнаружена в Киеве.

Особенностью британского лимузина является то, что он является единственным на всю Украину. Цена лакшери авто стартует от 21 659 390 гривен или 641 тысячи евро.

Лимузин отличается от обычного Rolls-Royce Phantom удлиненной колесной базой на 220 мм, а также более мощным 6,75-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом, который выдает мощность в 563 л.с. Трансмиссия тоже "элитная" – 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF 8HP.

Выносливая трансмиссия и необузданная мощь силовой установки позволяют элитному Rolls-Royce Phantom EWB (VIII) разгоняться до "сотни" всего за 5,4 секунды, почти как спорткар. Однако максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.

Rolls-Royce Phantom EWB (VIII)

Phantom EWB (VIII) засветился в одной из передач Top Gear в 2017 году. Также автомобиль даже получил звание "Лучший роскошный автомобиль года" в ретинге UK Car of the Year Awards.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Nissan выпустил дешевый внедорожник по цене "евробляхи". В то же время в Украине презентовали предельно дешевый внедорожник JETOUR X70.