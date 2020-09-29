Rolls-Royce представил первый в истории электрокар (фото) [ Редактировать ]
Rolls-Royce представил первый в истории электрокар. Первый полностью электрический Rolls-Royce появится к 2023 году.
Об этом сообщил гендиректор компании Торстен Мюллер-Отвес.
В компании отметили, что такой ультра-роскошный автомобиль на электротяге будет достаточно специфическим и на него не ожидают огромного спроса. При этом автомобиль появится аккурат к тому времени, когда многие крупные города планируют отказаться от автомобилей на бензине.
Новенький электрокар должен прийти на смену таким моделям, как Wraith и Dawn.
Как известно, первый электрокар от Rolls-Royce был представлен еще в 2011 году. Тогда новинка получила название 102EX Concept. Один заряд аккумулятора позволял автомобилю проехать всего лишь 200 км пути. Разгон до сотни составлял 8 секунд, а максимальная скорость составляла 160 км/час.
На тот момент автомобиль завернули, ведь компании показалось, что их клиенты не будут постоянно использовать кабели для зарядки своих автомобилей.
Ранее мы писали о том, что Rolls-Royce установил мировой рекорд за 116 лет.
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