На фронті за попередню добу зафіксували чотири порушення режиму тиші. Біля Новгородського ворог застосував міномети 82-го калібру. Неподалік Новоселівки і Золотого-4 атакував українські позиції з гранатометів. Утрат немає. Наші бійці знищили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

Періоди затишшя на фронті ще не привід відпочивати. Українські військові в цей час намагаються надійно закріпитись. Адже в миролюбність ворога вони не вірять. На позиціях побував Станіслав Кухарчук.

Доки на фронті відносне затишшя, армійці не сидять без діла. Хоча надворі й спекотно, але Ілля не випускає з рук лома. Каже: поки ворог дає змогу окопатись, це треба зробити якнайшвидше, каже хлопець. Працювати доводиться вручну, адже техніку на позиції не запустиш її одразу знищать.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Техникой да, опасно подъезжать. - Значить все вручну? - Да! Но тут проход был, окопная система - мы ее просто расширили.

Більшість бійців цього підрозділу вже давно знає міцний бліндаж і глибокий окоп здатні зберегти десятки життів. Особливо тут, на околицях Новогнатівки. Наші позиції в прямій видимості ворожої артилерії.

Володимир на фронті з 2015 року, добре знайомий з таким "однобічним перемир'ям". Тиша, яка нині панує поблизу окупованого Докучаєвська, головного сержанта тільки бентежить.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Мовчать, ну їх напевне все влаштовує. Тому, що є накази, ми військові, але все одно - нехай бояться, сидять бояться і думають, чого так.

Ось так, посеред війни, окопів та крові, місце знайшлося й тендітній Розі. Вона медик підрозділу. Хоча і поділяє всі труднощі військової служби з чоловіками, але бліндаж у неї окремий. Тут так само чисто й охайно, як і в оселі, де господарює жінка. Роза в армії п'ятий рік, до цього вона рятувала життя бійцям у Харківському шпиталі.

Роза, військовий медик:

Нічого такого страшного, зверхнього - це наша робота. І кожен медик, який іде на фронт повинен розуміти, що це робиться не для кар'єри, зірочок чи погонів - це наш святий обов'язок.

І свій обов'язок мама, дружина, донька та медик готова виконувати до кінця. Як і всі українські воїни вздовж усієї лінії фронту.