Трагедія у Флориді: під завалами будинку залишаються 147 людей [ Редактировать ]
До 18 зросла кількість жертв унаслідок обвалу будинку. В американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла двох дітей. Нагадаю, тиждень тому в окрузі Маямі-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під уламками досі перебувають 147 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики.
Даніелла Лівайн Кава, мер округу Маямі-Дейд:
Кінець сьомого дня, пошуково-рятувальні роботи тривають. Мені дуже боляче повідомляти вам, але ми виявили ще два нових тіла в руїнах. А це означає, що загальна кількість жертв зросла до 18. Також із великим сумом, справжнім болем я мушу сповістити, що двоє з них були дітьми чотирьох і десяти років.
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