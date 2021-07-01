До 18 зросла кількість жертв унаслідок обвалу будинку. В американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла двох дітей. Нагадаю, тиждень тому в окрузі Маямі-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під уламками досі перебувають 147 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики.

Даніелла Лівайн Кава, мер округу Маямі-Дейд: