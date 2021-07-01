В небольшом городе Отура, который находится на юге Испании, случилось масштабное возгорание на складах, где хранили хамон. Об этом сообщает издание Ahora Granada.

Столб дыма от крупного пожара был виден за несколько километров. Огонь захватил территорию трех зданий, одно из которых использовалось для сушки хамона. При этом в настоящее время риска дальнейшего распространения огня, а также опасности для людей нет.

Отмечается, что пожарные начали борьбу с огнем только после того как исчезла опасность утечки аммиака. Сейчас к тушению огня привлекли военную авиацию. Известно, что аммиак используется во время производства хамона в качестве хладагента.

Читайте также, на одном из причалов в Гонконге вспыхнул масштабный пожар. Его причиной стало возгорание топливного бака на одной из яхт, из-за взрывов топливных баков и сильный дым пожарным не сразу удалось приступить к тушению огня.

Кроме того, в Китае случился смертоносный пожар в школе боевых искусств. Правоохранители арестовали руководителя учреждения, также возраст жертв, а также обстоятельства трагедии устанавливаются, в настоящее время пожар полностью ликвидирован.

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