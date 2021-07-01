У НАТО не збираються відкликати своє представництво в Чорному морі. Про це заявив спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай. Оскільки, цитую, "Крим - це Україна, а не Росія". Він наголосив: попри спроби Москви дестабілізувати ситуацію в регіоні, союзники не змінять позиції щодо свободи судноплавства.

Нагадаю, минулого тижня неподалік окупованого Криму російські військові повідомили про відкриття вогню в бік британського есмінця "Дефендер" - буцімто через порушення так званого державного кордону. В Міноборони Великої Британії заявили: корабель рухався територіальними водами України, відповідно до міжнародного права. Згодом уже Нідерланди звинуватили Росію в "безвідповідальних діях", коли винищувачі РФ симулювали атаки на фрегат "Евертсен".