На фронті ворог різко посилив обстріли із забороненої зброї [ Редактировать ]
На Донбасі загострення. Противник різко посилив обстріли із забороненої зброї. Найважча ситуація біля Авдіївки.
Там дісталося навіть цивільним - близько півсотні снарядів поцілили по житлових районах. На цей момент точно відомо про два влучання у будинки людей. Лише дивом обійшлося без жертв. Із заборонених калібрів ворог вдарив і по українських позиціях на приморському напрямку. Біля Широкиного осколками поранило одного з наших бійців.
Більше про ситуацію на передовій - наш воєнкор Станіслав Кухарчук.
Поки ворог обстрілює Авдіївку, - на інших ділянках тимчасове затишшя. Тимчасове, адже сьогодні вночі по цих позиціях українських воїнів вівся прицільний вогонь. Противник не соромлячись бив прямо з околиць Донецьку - звідси їх видно неозброєним оком.
Ось там, такий близький і водночас далекий український Донецьк. Лінія фронту зупинилась у цьому місці 4 роки тому і за цей час ворог встиг укріпити підступи до міста глибокоешелонованою обороною.
Кожна ділянка прострілюється снайпером, тому дорога до позицій пролягає або траншеями, або ж природними ярами, балками та посадками. Шлях не близький тому є час насолодитися краєвидами безмежних донецьких степів.
Все прекрасно, аби не війна.
Наших військових та противника у цьому місці розділяє якихось триста метрів. Зайвий раз хлопці з укриття не виходять - в найближчих хатах працює група ворожих снайперів. Та й піхота противника від них не відстає - обстріли ведуть прямо з житлових кварталів передмістя Донецьку.
Анатолій, військовослужбовець ЗСУ:
Стріляють з населеного пункту, з жилого дому, де червона криша. Ну, вилазять на кришу і з другого поверху з Покемона працювали, там живе бабушка якась.
Поки військові боронять позиції, їх охороняє талісман підрозділю - собака Куля. Пес немов дзвіночок сповіщає про обстріли та наближення чужих.
- Ну а при обстрілах допомагає ? - Да, як чує бах одразу ховається, навіть на мишу гавкає. Да, Пулюсік?
Коли обстріл Авдіївки закінчився спостережна місія ОБСЄ відправилась через наші блок-пости у бік Донецьку із перевіркою. Та повернулась з непідконтрольної Україні території за якихось десять хвилин.
Євген каже, це стандартна практика останнього місяцю - ворог просто не пропускає спостерігачів на свої позиції. Крім того, для тамтешньої преси зйомка сюжетів на передовій - зараз теж табу.
Євген, військовослужбовець ЗСУ:
Ну ми постійно фіксуємо перешкоджання з боку противника роботи місії ОБСЄ - це відбувається регулярно, коли відбувається подібне, коли не допускається ані преса, ані представники ОБСЄ - це означає, що їм є, що ховати.
А ховати і дійсно є що. За даними наших військових у противника по всій лінії фронту вже зосереджена чимала кількість артилерії та великокаліберного озброєння.
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