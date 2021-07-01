Налоговий законопроект: чи всі будуть платити більше [ Редактировать ]
В четвер, 1 липня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат, член фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, чи всі будуть платит більше за новим налоговим законопроектом.
Не факт, що всі платитимуть більше. В нас є галузі, які зловживали заниженим оподаткуванням, і власне на цьому наживалися і отримували надприбутки.
"Якщо ми говоримо про житло, я обрана по 96 виборчому округу (Буча, Вишгород), можу сказати, що, по-перше, ті забудовники, які там є, і вони не передні, вони просто збирають кошти з людей за житло, пропадають і не добудовують житло. Це одна історія", - сказала вона.
І друга пов’язана з тим, що вони продають ці квартири за 5%, тобто як фізособи. Що пропонуємо ми? Якщо ви продаєте квартиру, ви платите 5%. Але, якщо ви продаєте три, вісімнадцять або двісті квартир – ви вже платите 18%+1,5%.
Також вона додала, що такі правила стосуються і первинного і вторинного ринку нерухомості.
"0% будуть сплачувати лише ті, хто купує одну квартиру", - підсумувала вона.
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