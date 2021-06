В Великобритании, в центре Лондона, в районе железнодорожной станции Elephant & Castle Station, произошел серьезный пожар. Пострадали шесть человек. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Также прогремели несколько взрывов. В связи с этим власти эвакуировали людей из соседних жилых домов и офисных зданий, а движение поездов через станцию временно приостановили.

В небо поднялось огромное облако черного дыма, в связи с этим в районе были перекрыты несколько дорог.

С огнем, который уничтожил три коммерческих объекта, шесть автомобилей и телефонную будку, боролись около 100 пожарников. В целом на место ЧП вызвали 15 пожарных машин.

На месте происшествия за помощью к медикам обратились шесть человек, одного из них пришлось госпитализировать.

Причина пожара пока не установлена.

A big fire has broken out near the central London train station of Elephant and Castle, sending huge plumes of black smoke over the capital, in an incident the Metropolitan Police has said is not terror-related:https://t.co/NoIo3kIpP7 pic.twitter.com/ELLLYU6CpJ