На Львівщині почастішали напади гадюк. Від початку року в області зафіксовано понад десяток таких випадків. З початку літа, кажуть медики, плазуни стають активнішими, тож не дивно, що кількість нападів змій на людей зросла. А в лікарнях готові до будь-яких ситуацій.

Сколівська центральна районна лікарня. Тут, у реанімації, щороку від укусів гадюки рятують щонайменше 30 людей. Антидот необхідно ввести протягом двох годин після укусу. Проте його в лікарні давно немає.

Оксана Яремко, медичний директор Сколівської центральної районної лікарні:

Протиотруоти на ринку проти карпатської гадюки напевно до 10 років немає. Закупити її неможливо. Колись ми її отримували централізовано.

Тому у медиків - свій протокол лікування.

Михайло Іванів, лікар-анестезіолог Сколівської центральної районної лікарні:

Антикогулянти, десенцебелізуючі ну тобто типу демидролу, гормони як протизапальні, щоб знизити реакцію організму. Бо організм фактично сам себе вбиває. Потом - заспокійливі препарати.

Змій розвелося чимало. Укус гадюки просто посеред власного подвір'я тут звичне діло, - розповідають жителі гірських сіл.

Ліда Ушневич, жителька міста Сколе:

Отак стала вона і голову сюди. І якби ти до неї щось би робив, то вона би скочила. А невістка з дітьми вийшла отут огорожу, то тільки до лавочки дійшла. Велика була змія!

У місцевих зараз час сінокосу. Тож, щоб не наступити на плазуна, взувають високі гумові чоботи. А ще…

Лідія Мечежак, жителька села Тухля:

Дім обсипаю хлоркою, тому що хлорки вони бояться, вони тікають. Навіть на квіти лізе - квіти полола і бачила зміюку таку карпатську, навіть не коричневу, а голубу.

Змій побільшало в рази, - підтверджують науковці Національного парку "Сколівські бескиди".

Василь Бандерич, заступник директора Національного парку "Сколівські бескиди":

Зараз, звичайно, екологія стала набагато краще, отрутохімікати і особливо міндобрива на полях не використовується і це відповідно позначилися на зростання кількості тих плазунів.

А якщо ж гадюка таки вкусила, то обов'язково треба викликати швидку. І лікарі радять дотримуватися ще таких правил.

Михайло Іванів, лікар-анестезіолог Сколівської центральної районної лікарні:

Не вживати в ніякій мірі алкогольні напої, не розтирати ніяким спиртом, тобто робити все для того, щоб отрута якомога менше розповсюдилась по всьому організму, але з другої сторони - не можна перетискати, краще прикласти холод.

Схоже, медикам і цього року доведеться лікувати пацієнтів за "дідівськими" методами. Бо ж не відомо, коли Міністерство охорони здоров'я закупить протиотруту від укусів гадюки.