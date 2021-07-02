В Украине похолодает до +15: синоптик назвала дату [ Редактировать ]
В Украине на смену изнурительной жаре скоро придет прохлада. Это даст людям некоторую передышку и возможность свежо дышать, находясь в городах. Так, по ночам столбики термометра упадут до +15 градусов.
Об этом сообщила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Голеня в комментарии изданию "Факты".
По ее словам, в ближайшие дни нестабильный характер погоды удержится, и существенные осадки не прогнозируются только на востоке Украины.
Начиная с 4-5 июля будет преимущественно солнечно и без дождей в западных областях. А вот 6 и 7 июля в страну придут дожди, их обусловит циклон. И тогда в воздухе станет больше свежести и прохлады. Днем будет температура до 23 градусов тепла.
"Температура по ночам будет держаться в рамках 15-20 градусов тепла. А днем столбики термометров будут колебаться в пределах плюс 18-23", - отметила синоптик.
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